10 أيار 1869- تدشين أول خط لسكة حديدية عابرة للقارة

دمشق-سانا

1497- البحار الإيطالي أمريكو فسبوتشي يعلن لأوروبا أن كريستوفر كولومبوس اكتشف قارة جديدة أطلق عليها لاحقاً اسم أمريكا، بعدما كان الاعتقاد أن كولومبوس دخل بعض الجزر الآسيوية القريبة من الهند ولذلك سميت في البداية بجزر الهند الغربية، إلا أنها كانت في الواقع جزر الأنتيل الحالية.

1774- لويس السادس عشر يعتلي عرش فرنسا.

1869- تدشين أول خط لسكة حديدية عابرة للقارة، وذلك في الولايات المتحدة.

1940- ألمانيا النازية تغزو بلجيكا وهولندا وذلك في الحرب العالمية الثانية.

1940- ونستون تشرشل يتولى رئاسة الوزراء في المملكة المتحدة.

1960- الإعلان عن قيام جمهورية الكاميرون.

1995- المملكة المتحدة تقرر رفع الحظر المفروض على المحادثات الوزارية مع الجناح السياسي للجيش الجمهوري الإيرلندي الذي يخوض صراعاً من أجل استقلال أيرلندا الشمالية عن المملكة المتحدة.

1997- زلزال يضرب الشمال الشرقي من إيران ويحصد 2400 شخص.

من مواليد هذا اليوم ..

1755- روبرت غراي مستكشف أمريكي.

1878- جوستاف ستريسمان مستشار ألمانيا حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1926/.

1923- حيدر علييف رئيس أذربيجان الثالث.

من وفيات هذا اليوم..

1667- الملكة ماريا لويزا غونزاغا، ملكة بولندا

1774- الملك لويس الخامس عشر، ملك فرنسا.

1798- جورج فانكوفر، مستكشف إنكليزي.

أعياد ومناسبات ..

يوم الدستور في ولايات ميكرونيسيا المتحدة.

عيد الأم في السلفادور وغواتيمالا والمكسيك.

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