مقتل 4 أشخاص خلال اعتداء مسلح على كنيس جنوب شرقي تونس

تونس-سانا

أعلنت وزارة الدّاخليّة التونسية عن مقتل أربعة أشخاص بينهم عنصرين أمنيين خلال اعتداء مسلح على كنيس جنوب شرقي البلاد.

ونقلت صحيفة الشروق التونسية عن وزارة الداخلية قولها في بيان: إن عون حرس تابع للمركز البحري للحرس الوطني بأغير جربة أقدم على قتل زميله باستعمال سلاحه الفردي والاستيلاء على الذخيرة.

وأكدت وزارة الداخلية أن منفذ العملية حاول الوصول إلى مُحيط معبد الغريبة وعمد إلى إطلاق النار بصفة عشوائية على الوحدات الأمنية المتمركزة بالمكان وقالت: إن قوات الأمن تصدت له ومنعته من الوصول إلى المعبد وأردته قتيلاً.

وأشارت الوزارة إلى أن العملية أسفرت عن إصابة ستة أعوان أمن بإصابات متفاوتة الخطورة وتوفي أحدُهم كما لقي اثنين من الزوار مصرعهم بالإضافة إلى إصابة أربعة أشخاص آخرين بجروح متفاوتة تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأفادت الوزارة بأنه تم تطويق المعبد وتأمين جميع الموجودين داخله وخارجه مشيرة إلى أن البحث متواصل لمعرفة دواعي هذا الاعتداء الغادر والجبان.

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