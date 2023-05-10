استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنين

القدس المحتلة- سانا

استشهد فلسطينيان وأصيب آخر فجر اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين بالضفة الغربية.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن الشابين راني قطنات 24 عاماً وأحمد عساف 19 عاماً استشهدا متأثرين بإصابتهما برصاص الاحتلال خلال تصدي المقاومة الفلسطينية لقواته التي اقتحمت بلدة قباطية جنوب جنين بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة فيما أصيب آخر بجروح خطيرة بالبطن والصدر.

وكانت قوات الاحتلال شنت أمس عدوانا على قطاع غزة المحاصر أسفر عن ارتقاء 15 شهيدا بينهم القياديون في حركة الجهاد الاسلامي “جهاد الغنام” و”خليل البهتينى” و”طارق عز الدين” إضافة إلى أربعة أطفال وأربع نساء فضلاً عن إصابة 22 فلسطينياً بينهم 3 أطفال و7 نساء وإلحاق أضرار كبيرة بالبنية التحتية.

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