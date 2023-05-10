بمشاركة نحو 150 شركة .. انطلاق سلسلة معارض سورية التخصصية الخميس القادم

دمشق-سانا

بمشاركة نحو 150 شركة محلية وعربية وأجنبية تنطلق مساء الخميس القادم سلسلة معارض سورية التخصصية التي تضم معرض الطاقة والكهرباء والأتمتة الصناعية “سيريا إنيرجي” والمعرض الصناعي السوري الدولي “سينكس” والمعرض السوري الدولي للبناء والتشييد والبنى التحتية “تيكوبيلد”.

مدير عام مؤسسة “طيارة” المنظمة للمعرض موفق طيارة أوضح في تصريح لمراسلة سانا اليوم أن المعارض تستمر أربعة أيام وتتضمن عينات تجارية لآخر ما تم إنتاجه من معدات وتقنيات خدمية محلية وعالمية في مجالات البناء والإنشاء والخدمات العقارية والهندسية والإكساء الداخلي والخارجي وأحدث تقنيات الكهرباء والطاقات البديلة وجميع المستلزمات الصناعية والمعدات والخدمات.

ولفت طيارة إلى أن المؤسسة تهدف من خلال تنظيمها لهذه السلسلة المتكاملة من المعارض إلى استقطاب كافة الجهات المعنية بعملية إعادة الإعمار واستجابة للواقع الذي تعيشه سورية وما تتطلبه هذه العملية من مشاركة الفعاليات التجارية والاقتصادية الوطنية وجذب الأموال المهاجرة لتكون فاعلة في هذا المجال.

كما أكد طيارة أهمية الاستمرار في إقامة هذه السلسلة من المعارض لتشجيع الشركات الوطنية من القطاعين العام والخاص وتحفيزهم على توظيف رؤوس أموالهم واستثماراتهم في مجال إعادة إعمار سورية.

وسيرافق المعارض مجموعة من الندوات والمحاضرات العلمية المتخصصة في مجالات إعادة الإعمار وخدماتها من قبل مختصين وأكاديميين في مجال البناء والتشييد والتطوير العقاري وخدماتها.

وتستقبل المعارض زوارها من الساعة الرابعة والنصف عصراً ولغاية العاشرة والنصف ليلاً مع مواصلات مؤمنة مجاناً إلى مدينة المعارض من خلال باصات من تحت جسر الرئيس.

مدا علوش

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