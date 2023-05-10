استخدام الإنترنت بعد سن الخمسين يقلل من خطر الإصابة بالخرف

نيويورك – سانا

أعلن علماء جامعة نيويورك الامريكية أن الاستخدام المنتظم لشبكة الانترنت يقلل من خطر الإصابة بالخرف بين كبار السن.

ونقلت روسيا اليوم عن مجلة جورنال أوف ذا أميريكان جيريتريك سوسيتي الأميركية قولها: “إن أكثر من 18 ألف شخص غير مصابين بالخرف أعمارهم بين 50 و 64 عاماً شاركوا في هذه الدراسة وخلال فترة الدراسة شخصت إصابة 4.68 بالمئة منهم بالخرف” مشيراً إلى أن الاستخدام المنتظم لشبكة الانترنت يقلل من خطر الإصابة بالخرف مقارنة باستخدامه بصورة غير منتظمة بنسبة 50 بالمئة.

وأوضح الباحثون أن هذه العلاقة ثابتة بغض النظر عن مستوى التعليم والعرق والجنس والجيل وأن الذين استخدموا الانترنت مدة لا تقل عن 6 إلى 12 دقيقة في اليوم كانوا أقل عرضة للإصابة بالخرف وقد يساعد التواصل عبر الانترنت على تطوير الاحتياطي المعرفي الذي بدوره يمكن أن يعوض شيخوخة الدماغ ويقلل من خطر الإصابة بالخرف.

كما لفت الباحثون أيضاً إلى أن الإفراط في استخدام شبكة الانترنت له آثار جانبية سلبية سيحاولون تحديدها في دراسات مستقبلية.

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