افتتاح معرض “عوالم ” للفنان بسام الحجلي في صالة الشعب بدمشق

دمشق-سانا

اصطحب الفنان التشكيلي بسام الحجلي محبي الفن في رحلة إلى عوالمه المختلفة عبر معرضه الذي افتتح اليوم في صالة الشعب بدمشق بعنوان “عوالم”.

وأشار الحجلي في تصريح لـ سانا إلى إن لوحاته في المعرض هي بقع ملونة تحوي عوالم نورانية لا مكان فيها للشر مؤكداً أن كل لوحة من اللوحات المعروضة تحمل قصة وقضية مختلفة تجعل لها هوية تحمل روح الفنان وأفكاره.

وأضاف: إن لوحاته التي استخدم فيها الأسلوب التجريدي والألوان الزيتية هي نوافذ صورها من مخيلته وجمع فيها النور والسلام والمحبة وعلاقات الخير.

وأوضح رئيس اتحاد الفنانين التشكيليين عرفان أبو الشامات أن اللوحات التي شارك بها الفنان بسام الحجلي هي من نمط المدرسة السريانية معبراً عن إعجابه بالأعمال المعروضة.

ومن جهته مدير الفنون الجميلة وسيم عبد الحميد اعتبر أن الفنان بسام الحجلي يتميز بكونه حلقة وصل بين جيلين فنيين مختلفين عمرياً وفنياً مشيراً إلى غزارة إنتاجه وألوانه المميزة.

كنانة اسماعيل

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