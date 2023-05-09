حفل مشترك لطلاب البيانو والفلوت في معهد صباح فخري بحلب

حلب-سانا

احتضن مسرح المركز الثقافي بالعزيزية في حلب مساء اليوم أمسية موسيقية لنهاية العام الدراسي لطلاب صفي البيانو والفلوت في معهد صباح فخري للموسيقا، بمشاركة 10 طلاب وطالبات من مختلف الأعمار والمراحل الدراسية.

وقدم الطلاب 12 مقطوعة متنوعة بتناغم وانسجام بين الفلوت والبيانو وبتشجيع من ذويهم ولفيف من ذواقي الموسيقا، كحصاد لتدريبهم الممتد على سنة دراسية كاملة من العمل وتقديم مقطوعات من عصر الباروك ومؤلفات من روسيا وألمانيا.

مدير معهد صباح فخري ورئيس مجلس فرع حلب لنقابة الفنانين عبد الحليم حريري أكد في تصريح لمراسل سانا حرص المعهد على منح طلابه الفرصة للصعود على خشبة المسرح، ليمتلكوا مهارة العزف أمام الجمهور بعمر مبكر وكسر حاجز الخوف وتقديم فنهم بثقة.

وبينت مسؤولة قسم البيانو بالمعهد المدرسة فيرا رئيسيان أن مشاركة الطلاب الأربعة على آلة البيانو مرافقة للفلوت كانت رغبة منهم في تقديم مقطوعات لمؤلفين كبار ومعاصرين.

وقالت مدرسة الفلوت ساريك بيطار: يشارك في الأمسية ستة طلاب وهم من طلاب الصف الدراسي الأول وصولاً إلى طلاب السنة الدراسية السابعة، والتشاركية مع طلاب صف البيانو أتت بهدف تعزيز روح التعاون ووضعهم على الطريق الصحيح للتمكن من العزف ضمن الفرق بسلاسة وتناسق.

أوهانيس شهريان

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc