أمسية موسيقية لفرقة دمشق للجاز على مسرح ثقافي حمص

حمص-سانا

ضمن احتفالية يوم الجاز العالمي استقطبت فرقة دمشق للجاز بأسلوبها الخاص جمهوراً واسعاً من محبي أغنيات الجاز العالمية في أمسية موسيقية بقيادة المايسترو دلامة شهاب على خشبة قصر الثقافة بحمص.

وعزفت الفرقة التي جمعت مواهب موسيقية تنوعت بين الشباب والمحترفين باقة منوعة لأشهر أغنيات ومقطوعات الجاز لكبار المؤلفين الموسيقيين العالميين وامتزجت الألحان بين آلات الفرقة والبيانو والإيقاعيات بمشاركة غنائية بالتناوب بين يوسف شرباتي ورند عانا.

وأظهر أعضاء الفرقة براعة متفردة عبر تعدد الإيقاع واستطاعوا تحقيق الانسجام الموسيقي بين آلاتها من ساكسفون وترومبون وترومبيت وبوق وكمان وبيانو والدرامز وكلارينيت والغيتار حيث ركزوا على الصولو والمحاورة الموسيقية بينهم وبين المايسترو والقفلات الموسيقية الصاخبة والمتناغمة مع الإيقاع.

قائد فرقة دمشق للجاز دلامة شهاب أوضح في تصريح لـ سانا الثقافية أن الأمسية أقيمت بمشاركة 40 عازف أغلبهم من الشباب الموهوب الذين ربطوا الجاز العالمي مع السوري.

يذكر أن فرقة دمشق لموسيقا الجاز تأسست عام 2018 وتضم عازفين ذوي خبرة واسعة وشاركت مع أوركسترا الجاز السورية عام 2005 في معظم حفلاتها وتسعى الفرقة إلى تقديم أعمال كلاسيكية نموذجية من برامج الجاز العالمي.

رشا محرز

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