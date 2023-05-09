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سورية تقرر استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في السعودية

2023-05-09

دمشق-سانا

أعلنت سورية استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في المملكة العربية السعودية.

وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين في تصريح لـ سانا اليوم إنه انطلاقاً من الروابط العميقة والانتماء المشترك لشعبي الجمهورية العربية السورية والمملكة العربية السعودية، وتجسيداً لتطلعات شعبي البلدين، وإيماناً من الجمهورية العربية السورية بأهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين الدول العربية بما يخدم العمل العربي المشترك، فقد قررت الجمهورية العربية السورية استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في المملكة العربية السعودية.

وكانت المملكة العربية السعودية أعلنت اليوم استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في سورية.

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