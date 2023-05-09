إدانات يمنية لعدوان الكيان الصهيوني على قطاع غزة

صنعاء-سانا

أدانت اليمن اليوم عدوان الكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ما أدى إلى استشهاد وجرح عدد من الفلسطينيين.

وقالت وزارة الخارجية اليمنية في بيان: إن “العدوان الصهيوني يمثل انتهاكاً صارخاً لكل القيم الإنسانية والمواثيق الدولية وبالأخص اتفاقيات جنيف الأربع” محذرة من استمرار العدوان على قطاع غزة وبقية الأراضي الفلسطينية بما في ذلك مدينة القدس.

ودعا البيان الدول العربية إلى الاضطلاع بمسؤوليتها الأخلاقية والقومية تجاه أبناء الشعب الفلسطيني لوقف العدوان المتكرر على المدنيين في قطاع غزة كما طالب مجلس الأمن الدولي وبالأخص الدول الخمس دائمة العضوية بتحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية والتدخل لوقف العدوان الصهيوني الهمجي على قطاع غزة والشعب الفلسطيني.

بدورها أكدت حركة أنصار الله اليمنية في بيان لها اليوم وقوفها وتضامنها مع الشعب الفلسطيني في أعقاب العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة ودعت الحركة في بيانها كل الشعوب العربية والإسلامية إلى تحمل مسؤولياتها لدعم المقاومة الفلسطينية بكل الوسائل الممكنة.

من جانبها أدانت أحزاب اللقاء المشترك في اليمن العدوان الاسرائيلي على غزة وأكدت أن هذا العدوان يستلزم الرد الحازم والقوي من محور المقاومة لوضع حد لعنجهية كيان العدو الصهيوني المتغطرس.

ودعت الأحزاب في بيان لها أحرار العالم إلى دعم ومساندة فصائل المقاومة الفلسطينية بالمال والسلاح وتقديم الدعم لها.

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