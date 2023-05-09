تراجع الأسهم الأوروبية بفعل ضعف أرباح الشركات

لندن-سانا

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم، إذ تأثرت المعنويات بتحقيق بعض الشركات أرباحاً ضعيفة، بينما يترقب المستثمرون بيانات اقتصادية أمريكية مهمة ربما تكون مؤشراً على خطط السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وذكرت رويترز أن المؤشر ستوكس 600 أغلق منخفضاً 0.3 بالمئة، وهوى سهم (اس بي بي)24.2 بالمئة موسعاً خسائره ليبلغ أدنى مستوى في خمس سنوات.

وتراجعت معظم البورصات الأوروبية، بينما تراجعت مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.2 بالمئة.

في الوقت ذاته ساعد على تقليص خسائر المؤشر (ستوكس600) قفزة 8.7 بالمئة لسهم شركة فريزينيوس ميديكال كير الألمانية المتخصصة في الرعاية الصحية، بعدما أعلنت عن انخفاض أقل من المتوقع في الدخل التشغيلي المعدل في الربع الأول.

كما صعد سهم غريفولس 9.4 بالمئة ليصبح أكبر الرابحين على المؤشر، بعد أن رفعت شركة العقاقير الإسبانية توقعاتها لهامش ربحها في العام الحالي، كما ارتفع سهم بانكو بي بي ام ثالث أكبر بنك في إيطاليا 7.6 بالمئة، بعد أن رفع أهدافه الربحية.

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