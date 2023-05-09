الشعر بأبهى صوره في مهرجان دمك الطريق احتفاء بعيد الشهداء بثقافي حمص

حمص-سانا

سطع الشعر بأبهى صوره في مهرجان احتضنته قاعة المركز الثقافي بحمص بمشاركة كوكبة من الشعراء الكبار من محافظات حمص وحماة وصافيتا احتفاء بعيد الشهداء.

واستهل المهرجان الذي جاء بعنوان “دمك الطريق” الشاعر العميد حسن أحمد بعدد من القصائد الوطنية التي حملت عناوين “نطق الشهيد” و “جرح البطل نجمة” وفيها يجسد عظمة الشهادة والشهداء.

ومن مدينة مصياف حمل الشاعرعباس حيروقة لواعج الحنين لمن فدى بدمائه الزكية تراب الوطن الغالي دفاعاً عنه لتقف كلمات الشعر عاجزة أمام خطب الشهادة وقداسة الشهداء الذين صاغوا الملاحم فغدوا أزهار الربا ونجوم السماء المضيئة عزا وكبرياء.

فيما قدمت رئيسة اتحاد الكتاب بحمص الشاعرة أميمة ابراهيم قصيدة حملت عنوان المهرجان “دمك الطريق”.

وبنبرة حماسية ترتعش في موسيقاها غصة ممزوجة بالحنين والفخر تغنى الشاعر ابراهيم الهاشم بقصيدتيه الوطنيتين “الشهداء” و “على درج القوافي” بقدسية الشهداء الذين سطروا قصصاً من الرجولة والوفاء للوطن الذي لن ينسى تضحياتهم.

ويمجد الشاعر علي أسعد ابن مدينة صافيتا في قصيدتيه “الشهداء” و ” ملح وطني” معاني الشهادة ويرى أننا شعب يزيدنا الموت خصباً ويشهد على ذلك شموخنا.

وبلغة معشقة بحب الوطن وبالاعتزاز بمن يفتديه جاءت مشاركة مؤسس الديوان السوري المفتوح الشاعر حسن سمعون بقصائد حملت عناوين “روح الشهيد” ، “قف لا تؤبن” و”رسالة شهيد” ثمن فيها معاني الشهادة والشهداء الذين أهدوا لنا حياتهم كي نبقى بخير وصنعوا الانتصار.

واختتم اليوم الأول من المهرجان الذي يستمر على مدى يومين شاعر مدينة حماة مصطفى صمودي بمقاطع من قصيدته المطولة بعنوان “يا ولدي” عبر فيها عن عظمة الوطن في عيون أبنائه.

حنان سويد

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