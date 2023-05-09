ارتفاع حصيلة ضحايا أعمال العنف القبلية في الهند إلى 60 قتيلاً و230 جريحاً

نيودلهي-سانا

ارتفعت حصيلة ضحايا أعمال العنف القبلية التي شهدتها ولاية مانيبور شرق الهند المتاخمة لميانمار مؤخراً إلى 60 قتيلاً و230 جريحاً.

ونقلت وكالة اسوشيتد برس عن رئيس وزراء ولاية مانيبور آن بيرين سينغ قوله: إن “60 شخصاً قتلوا ونحو 230 شخصاً أصيبوا، كما تم احراق نحو 1700 منزل وعدد من المركبات بعد الاشتباكات التي تسببت بتشريد 36 ألف شخص”، ما استدعى نشر قوات الجيش في الشوارع وتعزيز جهود المراقبة باستخدام طائرات مسيرة ومروحيات.

وأضاف: إن “1041 بندقية و7460 طلقة ذخيرة نهبت من أفراد الأمن خلال أعمال العنف بين أفراد قبيلتى (كوكي)و(ميتي)”.

ولفت سينغ إلى أن “الآلاف من المدنيين بدؤوا بالعودة إلى مناطقهم برفقة أفراد الأمن، بعد أن سيطرت الشرطة والجيش على الوضع وقاموا بدوريات في الشوارع وفرضوا حظر تجوال لا يزال قائماً”.

ووفقاً لما ذكره وزير الداخلية الهندي اميت شاه لقناة انديا توداي الإخبارية فإن الوضع في مانيبور بات تحت السيطرة.

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