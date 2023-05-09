العرض المسرحي (قاع) في ثالث أيام مهرجان مصياف المسرحي

حماة-سانا

ضمن فعاليات مهرجان مصياف المسرحي قدمت فرقة أوركيديا للفنون المسرحية عرضها المسرحي “قاع”، تأليف عمار نعمة جابر وإخراج أيهم عيشة، وذلك على خشبة مسرح المركز الثقافي في مصياف.

ويجسد العمل وفق تصريح مخرجه أيهم عيشة لمراسلة سانا شرائح المجتمع ككل وتأثير العادات والتقاليد عليها.

واعتبر عيشة أن مثل هذه المهرجانات تتيح لهم الفرصة لوضع بصماتهم وإثبات كفاءتهم من خلال هذه العروض المسرحية.

ومن الحضور لفت مازن العلي إلى أن العرض المسرحي يقدم رسالة لكل شرائح المجتمع، ويؤكد الحضور الفاعل للفن والمسرح على الصعيد الثقافي.

سهاد حسن

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