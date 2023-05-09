انطلاق أعمال مؤتمر طب الأسنان التاسع بجامعة حلب

حلب-سانا

انطلقت اليوم فعاليات المؤتمر العلمي الدولي التاسع لطب الأسنان الذي تقيمه كلية طب الأسنان بجامعة حلب، تحت شعار ” بالأمل والعمل نرتقي “، ويتخلله معرض التجهيزات السنية التخصصي.

وبين الدكتور ماهر كرمان رئيس جامعة حلب في تصريح لمراسل سانا أن المؤتمرات ظاهرة علمية لتبادل الخبرات في كل ما هو جديد بعالم الطب، وللاطلاع على آخر ما توصل إليه العلم في مجال المعالجة السنية على مستوى القطر والعالم، إضافة إلى تبادل الخبرات في مجال استعمال الأجهزة المستخدمة للمعالجة السنية.

ونوه رئيس الجامعة بأن هناك خبرات سوف تقدم لحالات سريرية للاستفادة منها أمام الطلاب الأطباء، كما أن المختبرات ومدرجات الكلية مفتوحة أمام تبادل المعلومات والخبرات للطلاب والأطباء بشكل مجاني، الأمر الذي يزيد من الخبرات في مجال العمل.

بدوره أشار عميد كلية طب الأسنان الدكتور محمود نعساني إلى أن المؤتمر سيقدم 46 بحثاً علمياً، وستقدم الجامعة بهذه التفاعلية خبرات مجانية، الهدف منها تقديم أحدث ما توصل إليه العلم في مجال الصحة الفموية، الأمر الذي يعود بالنفع العام على الطبيب والباحث والمريض لتقديم الخدمة العامة، لافتاً إلى أنه سيكون ضمن المؤتمر خمس ورشات عمل يشارك فيها 12 طبيباً متخصصاً.

من جانبه بين رئيس نقابة أطباء الأسنان فرع حماة الدكتور مخلص الجندي أهمية التشاركية بين جامعة حلب كلية طب الأسنان، وباقي جامعات القطر، التي تعطي ثمرة جيدة للإفادة منها في تقوية المعلومات والوصول إلى آخر الأبحاث بمجال طب الأسنان.

وأوضح رئيس نقابة أطباء الأسنان فرع اللاذقية الدكتور طارق عبد الله أن التعاون المهم بين الجامعات والنقابات المهنية والعلمية هدفه تقديم كل ما هو جديد لاختصاصات طب الأسنان لمواكبة ما تقدمه مراكز الأبحاث.

وأشار وسيم ناشد مدير شركة ” ثقة” لتنظيم المعارض والمؤتمرات إلى أنه بمشاركة 25 شركة تجهيزات سنية يقام المعرض التخصصي لأحدث المواد والتجهيزات والأدوات الطبية السنية، والهدف من المعرض تقديم صورة صحيحة للشركات المتعاملة بتجهيزات طب الأسنان.

ويستمر المؤتمر الذي يتضمن عشر جلسات علمية تتمحور حول الصحة الفموية في كل اختصاصات كلية طب الاسنان ثلاثة أيام مع خمس ورشات عمل تنتهي باليوم الأخير للمؤتمر.

رفعت الشبلي

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