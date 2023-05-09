حمص-سانا

انطلاقاً من أهميتها وقيمتها الأثرية وحفاظاً عليها، أطلقت لجنة التراث بفرع حمص لنقابة المهندسين بالتعاون مع دائرة آثار قلعة الحصن مبادرة لتنظيف واجهة الجدار الغربي لقلعة الحصن في حمص من الأعشاب الضارة المنتشرة على جدران القلعة.

وبين المهندس (عامر السباعي) رئيس لجنة التراث بفرع نقابة المهندسين بحمص أنه وعملا باتفاقية التعاون بين المديرية العامة للآثار ونقابة المهندسين السوريين، أطلقت لجنة التراث بنقابة المهندسين في حمص مبادرة لتنظيف واجهة الجدار الغربي للقلعة، حيث بدأ أعضاء من لجنة تراث حمص العمل برش مبيد زراعي للقضاء على جذور الأشجار والأعشاب التي تنمو بين حجارة جدران قلعة الحصن.

وبين السباعي أنه تم العمل بالسور الغربي للقلعة الداخلية والذي يبلغ ارتفاعه 20 متراً، وتقدر مساحته بحوالي 2000 متر مربع، بالتنسيق والإشراف الكامل من المهندسين بدائرة آثار قلعة الحصن.

المهندس حازم حنا مدير القلعة أكد أن واجبهم في المديرية العامة للآثار والمتاحف هو المحافظة على هذه القلعة وصونها وإجراء عمليات الترميم الإسعافي المطلوبة فيها، حيث تم إجراء العديد من المبادرات قبل ثلاثة أو أربعة أعوام من قبل المجتمع المحلي وبعض الجامعات الخاصة في منطقة الوادي لتنظيف القلعة من الأعشاب، بغية الحفاظ على هذا الصرح التاريخي.

(لارا قره) مشرفة على عمليات خلط المبيدات والرش، بينت بدورها أن هذه المبادرة المميزة هي للجنة التراث بنقابة المهندسين التي قدمت المبيدات، حيث تم بالتعاون ما بين كوادر اللجنة وكوادر القلعة، بدء التجربة على الجدار الغربي للقلعة الداخلية، ولأن مساحتها كبيرة نوعا ما فإن العملية ستستمر عشرة أيام.

صبا خير بك

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