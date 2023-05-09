الجيش والوحدة يتعادلان في ختام الجولة الثامنة عشرة من الدوري الممتاز لكرة القدم

دمشق-سانا

تعادل فريق الجيش مع الوحدة بهدف لمثله في ختام الجولة الثامنة عشرة من الدوري الممتاز لكرة القدم، وذلك في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب الجلاء بدمشق.

وسجل الوحدة أولا عبر رامي عامر من ركلة جزاء في الدقيقة الـ81 ، وعادله الجيش عبر محمد شريفة بالدقيقة الـ 88.

ورفع الجيش رصيده بهذا التعادل إلى 24 نقطة في المركز السادس وبقي الوحدة في المركز الأخير بـ 10 نقاط.

وفي ختام هذه الجولة استمر الفتوة بصدارة الترتيب برصيد 34 نقطة، يليه جبلة بـ 31 نقطة ثم الاتحاد أهلي حلب بـ 30 نقطة، فالوثبة بـ 27 نقطة، ثم تشرين والجيش بـ 24 نقطة والكرامة بـ 18 نقطة، فالطليعة وحطين والمجد بـ 12 نقطة لكل فريق ثم الوحدة بـ 10 نقاط.

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