معلمة وطالب هندسة يصممان (سلة مهملات ذكية) لتحفيز الطلاب للحفاظ على البيئة

دمشق-سانا

بما يساهم في تعزيز مفاهيم الحفاظ على البيئة وتشجيع الطلاب وتوعيتهم بأهمية النظافة، صممت مدّرسة علم الأحياء في ثانوية نذير نبعة للمتفوقين بدمشق بارعة مسرابي، والطالب في كلية الهندسة الميكانيكية السنة الخامسة بجامعة دمشق مؤيد الحلبي “سلة مهملات ذكية”، لتحفيز الطلاب للحفاظ على البيئة.

وأشارت مسرابي في تصريح لمراسلة سانا إلى أنها أرادت تعزيز مفهوم النظافة كسلوك لدى الطلاب، فوضعت تصميماً مبدئياً للفكرة، واستعانت في تنفيذ ذلك بالطالب الحلبي حيث عمل على برمجة الجهاز.

ولفتت مسرابي إلى أن الجهاز يقدم للطالب لدى وضع القمامة مؤثراً تحفيزياً صوتياً وبصرياً عبارة عن جملة “أنت مواطن صالح شكراً لك”، كما يقدم له مؤثراً مادياً عبارة عن قطعة سكاكر.

بدوره الطالب الحلبي أوضح أنه قام بتحويل التصميم إلى مجسم مصنوع من مادة الستانلس المقاومة لعوامل الطبيعة وذلك خلال البرمجة، مشيراً إلى أهمية التصميم في تشجيع الطلاب لرمي النفايات في المكان المخصص لها.

وزير التربية الدكتور دارم طباع أكد خلال تكريمه للمعلمة والطالب في مبنى الوزارة اليوم أهمية هذا الابتكار بتعزيز مفاهيم النظافة وإمكانية تعميمه في المدارس، ما يشكل حافزاً لدى الطلاب للحفاظ على نظافة مدرستهم.

رحاب علي

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc