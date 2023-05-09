صندوق التحول للري الحديث: على المزارعين في ريف دمشق التقدم بطلبات لتطبيق تقنيات وشبكات التحول للري

ريف دمشق-سانا

دعا صندوق التحول للري الحديث في محافظة ريف دمشق المزارعين الذين يقومون بري أراضيهم من الينابيع والآبار المرخصة، وشبكات الري الحكومية إلى ضرورة التقدم بطلبات من أجل تطبيق تقنيات وشبكات التحول للري الحديث لأراضيهم المروية.

وأوضح الصندوق في بيان تلقت سانا نسخة منه، أن الصندوق يتحمل 50 بالمئة من نفقات تركيب الشبكة في حال كان الدفع نقداً، و40 بالمئة في حال كان بالتقسيط لمدة سبع سنوات وبدون فوائد، علما أنه يمكن مراجعة فرع التحول للري الحديث الكائن على جسر صحنايا للاستفسار والتعرف على المزيد من المزايا.

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