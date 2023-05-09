كنعاني: العدوان على غزة دليل على عجز وضعف الكيان الصهيوني

طهران-سانا

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن العدوان الصهيوني على قطاع غزة يدل على ضعف هذا الكيان، ومحاولة لصرف الرأي العام عن الأوضاع المتأزمة داخله.

وقال كنعاني في تصريح له اليوم: إن هذا العدوان دليل على عجز وضعف الكيان الصهيوني أمام المقاومة البطولية للشباب الفلسطيني في الضفة والقدس ضد الممارسات العدوانية، وخطوة تهدف إلى صرف الرأي العام عن الأوضاع المضطربة والمتأزمة للغاية داخل الكيان.

وأضاف كنعاني: إن صمت وتقاعس المحافل الدولية المسؤولة والدول الغربية إزاء تصاعد الأعمال اللاإنسانية للصهاينة بحق الشعب الفلسطيني خلال الأشهر الأخيرة هو العامل الأهم في وقاحة الكيان الصهيوني في مواصلة جرائمه، الأمر الذي سيسجل في التاريخ كسجل أسود ومخز للمتشدقين الكاذبين بحقوق الإنسان.

وشدد كنعاني على ضرورة التحرك الفوري والفعال والرادع من قبل الدول الإسلامية لوقف آلة القتل والجريمة للكيان الصهيوني.

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