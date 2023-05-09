تنظيم 26 ضبطاً بوسائل نقل بالسويداء لتقاضي أجور زائدة

السويداء-سانا

نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالسويداء 26 ضبطاً وسائل نقل، لمخالفات مرتكبة مع إحالة أصحابها للقضاء المختص أصولاً.

وذكر مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك علاء مهنا في تصريح لمراسل سانا اليوم أن الضبوط المنظمة توزعت بواقع 18 ضبطاً لآليات عاملة على خط النقل الداخلي زراعة نفوس بمدينة السويداء جراء عدم الإعلان عن التعرفة و8 ضبوط لآليات تعمل على خط الرحى السويداء، لتقاضي أجور زائدة، لافتاً إلى استمرار المديرية بمتابعة باقي الخطوط تباعاً لضبط أي مخالفة مرتكبة.

وأضاف مهنا: إنه جرى أيضاً تنظيم عدد من الضبوط المتعلقة بتقاضي أجور زائدة بحق مكاتب تصوير معاملات قرب مقر مديرية الأحوال المدنية، إضافة إلى ضبط بمعتمد خبز لبيع المادة بسعر زائد، لافتاً إلى أن المديرية تواصل تسيير دورياتها بشكل دوري على الأسواق لقمع المخالفات، مع تلقي الشكاوى الهاتفية والخطية ومعالجتها أصولاً.

وكانت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالسويداء ضبطت مؤخراً إنتاج خبز سيئ في مخبز السويداء الآلي الأول، ونظمت ضبوطاً بحق ناقل لمادة الخبز لقيامه بنقل المادة وتكديسها وعدم استخدام صناديق بلاستيكية، وبحق معتمدين لبيع الخبز بمدينة السويداء لعدم إعلانهم سعر المادة التمويني.

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