وقفتان تضامنيتان بمدينتي البيرة وطولكرم دعماً للأسرى في معتقلات الاحتلال

القدس المحتلة-سانا

طالب عشرات الفلسطينيين اليوم خلال وقفتين تضامنيتين بمدينتي البيرة وطولكرم بالضفة الغربية المجتمع الدولي بالتدخل العاجل، دعماً للأسرى في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، ولوقف جرائمه المتواصلة بحقهم، وخاصة المرضى منهم والإفراج عنهم.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن المشاركين في الوقفتين اللتين نظمتهما القوى الوطنية الفلسطينية، وذوو الأسرى رفعوا العلم الفلسطيني، وصوراً للأسرى، مؤكدين أن قوات الاحتلال تواصل انتهاكاتها بحق الأسرى عبر الضرب والتنكيل والتعذيب النفسي والجسدي والعزل الانفرادي وسياسة الإهمال الطبي المتعمد، في محاولة فاشلة لكسر إرادتهم وصمودهم، ما يُعتبر إرهاباً منظماً وجرائم ضد الإنسانية.

وأكد المشاركون أن الأسرى في معتقلات الاحتلال يعانون ظروف اعتقال لاإنسانية، جراء تواصل هذه الممارسات بحقهم في انتهاك لكل الاتفاقيات الدولية، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة، وفي مقدمتهم الأسير المريض بالسرطان وليد دقة الذي بات في وضع حرج، والأسير عارف الرفاعي الذي اعتقله الاحتلال وهو مصاب بالسرطان.

وحذر مدير مكتب نادي الأسير في طولكرم إبراهيم النمر من تدهور الوضع الصحي للأسرى المرضى الذين أصبحوا شهداء مع وقف التنفيذ، بعد أن ضحوا بحياتهم من أجل القضية الفلسطينية، ما يفرض على المؤسسات الحقوقية والإنسانية بذل الجهود وتكثيف الضغوطات لإنقاذهم فوراً ومحاسبة المسؤولين عن جرائمهم.

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