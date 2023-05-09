إصابة عشرات الفلسطينيين جراء اعتداء الاحتلال عليهم وسط الخليل

القدس المحتلة-سانا

أصيب عشرات الفلسطينيين اليوم جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم وسط الخليل في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اعتدت على الفلسطينيين عند مدخل البلدة القديمة وسط الخليل بينهم أعضاء في مجلس البلدة وأطلقت عليهم قنابل الغاز السام، ما أدى لإصابة العشرات بحالات اختناق.

إلى ذلك داهمت قوات الاحتلال قرية ماعين شرق يطا جنوب الخليل وسلمت إخطارات بهدم منزل أسرة من تسعة أفراد وبوقف بناء منزل آخر ومدرسة ماعين الثانوية للبنات.

وكان أصيب عشرات الفلسطينيين في وقت سابق اليوم واعتقل خمسة عشر آخرون خلال اقتحام قوات الاحتلال مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

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