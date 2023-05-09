40 طالباً وطالبة في 3 ورشات عمل حول العلاج الفيزيائي بجامعة البعث

حمص-سانا

نفذت كلية العلوم الصحية في جامعة البعث بحمص على هامش المؤتمر العلمي الدولي الأول لاختصاصات العلوم الصحية الذي اختتم مؤخراً بالجامعة،3 ورشات عمل حول العلاج الفيزيائي بمشاركة 40 طالباً وطالبة.

وأكد الدكتور صلاح غازي نائب عميد كلية العلوم الصحية للشؤون العلمية ومنسق الورشات لـ سانا الشبابية أن الورشات جاءت لتلبي طموح الطلاب وحاجتهم للتعلم والتعرف على الطرق الحديثة في العلاج الفيزيائي، لافتاً إلى أهمية المعلومات التي تلقاها الطلاب في الورشات والتي أغنت معلوماتهم النظرية عبر التطبيق العملي.

بدوره أشار الدكتور رامي المزبوح من لبنان وهو مختص بالعلاج الفيزيائي إلى أهمية الورشات التي تم خلالها تقديم معلومات مهمة للطلاب حول البروتوكولات والتقنيات المستخدمة في العلاج وطريقة علاج بعض أذيات التمزق، لافتاً إلى حالة التفاعل خلال التطبيق العملي من تبادل للأفكار والخبرات بين المختصين والطلاب.

بدوره جهاد الزهر المعالج الفيزيائي والاختصاصي بتقويم العظام والمفاصل من لبنان قال :حاولت تقديم نوع من التوعية في كيفية التعامل مع بعض الحالات أثناء العلاج الفيزيائي حتى لا تتم أذية المريض، إضافة إلى التطبيق العملي لتحقيق أكبر فائدة للطلاب.

الطالبة (براءة سمرة) قالت : قدمت لنا الورشات الكثير من المعلومات العلمية المهمة التي سنحتاجها في عملنا بعد التخرج، وخاصة أن العلاج الفيزيائي هو العلاج الباعث للأمل لبعض المرضى.

ولفت الطالب (دارم جبان) إلى أنه تعلم خلال الورشات آلية الميكانيك الحيوي الشامل للعمود الفقري وكيفية التعامل مع الحالات المرضية دون إحداث أي خلل أو خطأ واكتسب مع زملائه خبرات جديدة، فيما بين الطالب (خالد زكريا) أهمية ورشات العمل التي تكون رديفاً مهما للمعلومات النظرية الدراسية باعتبار أن الجانب العملي التطبيقي يشكل حيزاً مهماً في ترسيخ المعلومات لدى الطالب.

الطالبة الخريجة (شيم الشيخ سعيد) أكدت أن مشاركتها في الورشات، أسهمت بترسيخ المعلومات التي تلقتها خلال دراسة أربع سنوات في الكلية، إضافة لاكتساب الخبرة والمعلومات الجديدة في العلاج الفيزيائي.

مثال جمول

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