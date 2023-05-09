الاتصالات تعلن عن حاجتها للتعاقد مع 23 مواطناً وتمدد فترة التقدم لمسابقتها في دمشق

دمشق-سانا

أعلنت الشركة السورية للاتصالات (الإدارة المركزية) عن حاجتها للتعاقد مع 23 مواطناً سورياً ومن في حكمهم، لملء بعض الوظائف الشاغرة وبعقود عمل سنوية وفق نظام العمل والعاملين النافذ لدى الشركة وبأجر بدء التعيين، وذلك عن طريق إجراء مسابقة أو اختبار بالنسبة للوظائف المهنية.

وحددت الشركة عبر موقعها الإلكتروني المؤهلات العلمية المطلوبة وتوزيعها وفق التالي: إجازة في الاقتصاد عدد 2 وهندسة معلوماتية – حواسيب إلكترون اتصالات كهرباء عدد 7 ومعهد تقاني _ قانوني _ إدارة أعمال _ حاسوب عدد 8 وإعدادية عدد 6.

ودعت السورية للاتصالات الراغبين بالتقدم إلى المسابقة أو الحصول على مزيد من المعلومات إلى الاطلاع على الشروط المطلوبة عبر موقعها الإلكتروني، مبينة أنه يتم تقديم طلبات الراغبين بالتعاقد إلى ديوان الإدارة المركزية للشركة الكائن آخر أتوستراد المزة اعتباراً من الخامس عشر من شهر أيار الجاري ولغاية الحادي والثلاثين منه.

إلى ذلك أعلنت السورية للاتصالات تمديد فترة التقدم لمسابقة فرع اتصالات دمشق والمعلن عنها في وقت سابق لشغل وظيفة (موظف دعم – موظف دعم تقني ) حتى الخامس والعشرين من شهر أيار الجاري.

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