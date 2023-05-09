القيادة الفلسطينية لحزب البعث: على المجتمع الدولي التدخل العاجل لوقف جرائم الاحتلال

دمشق-سانا

طالبت القيادة الفلسطينية لحزب البعث العربي الاشتراكي المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف جرائم الاحتلال الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، والتي كان أحدثها المجزرة في قطاع غزة المحاصر فجر اليوم وأدت إلى استشهاد عدد من الفلسطينيين.

وأوضحت القيادة في بيان تلقت سانا نسخة منه أن هذه الجريمة تأتي استكمالاً لحصار الكيان المغتصب للقطاع وشعبه، وتوسيعاً لعدوانه الشامل على الشعب الفلسطيني في جميع أنحاء فلسطين الذي يجسد طبيعته القائمة على القتل والتدمير والتهجير، مؤكدة أن المقاومة هي السبيل الوحيد للتحرير والعودة.

بدورها أدانت طلائع حرب التحرير الشعبية “قوات الصاعقة” هذه الجريمة التي تؤكد للعالم كله مدى وحشية وعنصرية وإجرام الكيان الصهيوني الباطل والزائل حتماً بحكم الواقع والتاريخ، مشددة على حتمية انتصار الشعب الفلسطيني ومقاومته لنيل حريته واستقلاله وسيادته.

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