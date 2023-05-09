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فيرشينين: اجتماع رباعي سيعقد في اسطنبول بشأن صفقة الحبوب

2023-05-09

موسكو-سانا

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين أنه من المقرر عقد اجتماع رباعي رفيع المستوى بشأن صفقة الحبوب يومي “غد وبعد غد” في مدينة اسطنبول التركية.

ونقل موقع RT عن فيرشينين قوله اليوم في حديث للصحفيين: إن الاجتماع سيعقد في شكله الرباعي.

وتتضمن صفقة الحبوب التي تم توقيعها في الـ22 من تموز 2022 من قبل ممثلي روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا، ويشرف مركز التنسيق المشترك في اسطنبول على تنسيق حركة السفن.

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