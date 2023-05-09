الولايات المتحدة تستمر بتصعيد الأزمة الأوكرانية وترسل لكييف أسلحة بقيمة 1.2 مليار دولار

واشنطن-سانا

في إطار استمرار سياسة التصعيد التي تعتمدها الولايات المتحدة في أوكرانيا.. كشف مسؤولون أمريكيون عن حزمة أسلحة جديدة معدة لنظام كييف بقيمة 1.2 مليار دولار.

ونقلت شبكة CNN الإخبارية الأمريكية أن الحزمة تشمل طائرات دون طيار وذخيرة مدفعية وصواريخ دفاع جوي، إضافة إلى أسلحة أخرى وستندرج تحت مبادرة المساعدة الأمنية الأوكرانية ما يعني أنه سيتم التعاقد عليها وشراؤها من الشركات المصنعة بدلاً من سحبها مباشرة من مخزون وزارة الدفاع “البنتاغون”.

وأعلنت البنتاغون الأسبوع الماضي عما يسمى حزمة المساعدات الـ37 لأوكرانيا منذ آب في عام 2021، وشملت الحزمة التي كانت بقيمة 300 مليون دولار ذخائر للمدفعية والدبابات وللمنظومة الصاروخية هيمارس.

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