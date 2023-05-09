نادي رعاية مصابي متلازمة داون في السويداء… مساحة للترفيه والتعليم والدعم النفسي

السويداء-سانا

وظفت اعتماد العقباني من محافظة السويداء حبها للعمل الخيري والإنساني عبر قيامها بمبادرة تطوعية تمثلت بتأسيس ناد يوفر الرعاية والاهتمام لمن لديهم متلازمة دوان مجانا دون أي مقابل.

النادي الذي أطلقت عليه اعتماد تسمية (نادي الفرح لمتلازمة الحب داون) انطلق قبل نحو عامين، بعد الحصول على موافقة مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل ليشكل محطة مهمة تعمل على دعم هذه الشريحة وتعزيز دمجها بالمجتمع.

ويعمل النادي كما أوضحت اعتماد على تدريب المنضمين إليه على العديد من الأعمال اليدوية المهنية كالحياكة والإكسسوارات والحلاقة وغيرها، إضافة للرسم والموسيقا والرياضة وتعليمهم الكتابة والقراءة والحساب، باستخدام أدوات ووسائل تعليمية.

وأضافت: إن النادي يستقطب حالياً نحو 40 شخصاً لديهم متلازمة داون من مختلف الأعمار، ويشارك المنتسبون إليه بالعديد من الأنشطة المقامة بالمحافظة وبعضهم فاز بمسابقات فنية ورياضية.

وحسب المدربة المتطوعة بالنادي علا حاتم فإنها تقوم بتعليم وتدريب المستفيدين على الأعمال اليدوية، مبينة أن الهدف الأبرز لهم كمتطوعين العمل على تعريف مصابي متلازمة داون بكيفية التواصل مع الآخرين لدمجهم بالمجتمع بشكل أكبر.

ووفقا للمتطوع بهيج نادر فإن عمله مع النادي بدأ قبل نحو خمسة أشهر، حيث يقوم بتدريب أعضاء النادي على التمارين الرياضية وكرة السلة وكرة المضرب ضمن الإمكانيات المتاحة، مستفيداً من خبرته السابقة بالعمل كمدرب مع الأولمبياد الخاص.

ووجدت المتابعة لعمل النادي وإحدى الداعمات له المحامية ابتسام أبو سعد أن المبادرة التي تقوم بها اعتماد العقباني بمشاركة فريق من المتطوعين تأتي تجسيداً للنشاط الأهلي المتميز بمحافظة السويداء، وتعكس الجوانب الإنسانية لدى القائمين على المبادرة في العمل لتوفير الرعاية والترفيه والتعليم والدعم النفسي لهذه الشريحة التي تتطلب مزيدا من الدعم والاهتمام.

بدورها أعربت سلوى القنطار عن سعادتها بانضمام ابنها الشاب عمار أبو إسماعيل للنادي منذ أكثر من 3 أشهر، حيث ساعده ذلك بالخروج من حالة العزلة لديه، وتلقى بالنادي الاهتمام والمحبة، موجهة الشكر لكل من يعمل فيه بهدف مساعدة الآخرين.

عمر الطويل

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