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مراسلو سانا: بدء مراسم تشييع الإعلامي الكبير فائز الصايغ وسط حضور رسمي وإعلامي وذلك من مشفى الشامي إلى كنيسة الصليب في القصاع بدمشق

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