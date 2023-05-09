مراسلو سانا: بدء مراسم تشييع الإعلامي الكبير فائز الصايغ وسط حضور رسمي وإعلامي وذلك من مشفى الشامي إلى كنيسة الصليب في القصاع بدمشق

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
إيرواني: سورية أوفت بالتزاماتها بموجب معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية
2023-05-09
بعثة الإمارات لدى الأمم المتحدة ترحب بعودة سورية إلى جامعة الدول العربية
2023-05-08
أحزاب وشخصيات مصرية وعراقية: عودة سورية لمحيطها العربي تعزز جهود العمل العربي المشترك
2023-05-08
كوبا وفنزويلا ترحبان بعودة سورية إلى الجامعة العربية
2023-05-08
مباحثات سورية عراقية لتعزيز التعاون في مجال الموارد المائية
2023-05-08
تواصل المواقف العربية المرحبة بقرار استئناف مشاركة سورية في اجتماعات مجلس الجامعة العربية
2023-05-08
السفير ميا يبحث مع وزيري التعليم العالي والعمل العمانيين تطوير التعاون بين البلدين
2023-05-08
محليات
نادي رعاية مصابي متلازمة داون في السويداء… مساحة للترفيه والتعليم والدعم النفسي
2023-05-09
ضبط 6500 كيلوغرام من الخبز التمويني اليابس بريف دمشق
2023-05-09
سيدة من طرطوس تحول شغفها بالفنون اليدوية إلى مشروع تنموي صغير
2023-05-09
التربية تعلن عن نموذج أسئلة الاختبار المؤتمت لمادة الجغرافيا لشهادة التعليم الثانوي
2023-05-09
تغريم معتمدي خبز في درعا جراء تلاعبهم بالكميات المسلمة عبر البطاقة
2023-05-09
الجو بين الصحو والغائم جزئياً وأمطار متوقعة في مناطق متفرقة
2023-05-09
النفوس الكرام.. احتفالية منوعة بمناسبة عيد الشهداء في طرطوس
2023-05-08
رياضة
ايفرتون يفوز بخماسية على برايتون في الدوري الإنكليزي
2023-05-08
فولهام يفوز بخماسية على ليستر سيتي في الدوري الإنكليزي
2023-05-08
ريال مدريد يستضيف مانشستر سيتي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا
2023-05-08
الفتوة وجبلة يتعادلان في قمة مباريات الجولة الثامنة عشرة من الدوري الممتاز لكرة القدم
2023-05-08
رئيس اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية: مشاركة كبيرة ومنافسات قوية تنتظر بطولة سيد الكون الأولى في سورية
2023-05-08
اختتام بطولة الجمهورية بالشطرنج للفئات العمرية في اللاذقية
2023-05-08
لأول مرة في تاريخ كرة القدم السورية.. رقم قياسي في استقالات مدربي الأندية
2023-05-08
اقتصاد
أسعار الذهب تتحرك في نطاق ضيق قبل بيانات التضخم الأمريكية
2023-05-09
صندوق النقد الدولي: القلق لا يزال مستمراً من اضطرابات القطاع المصرفي
2023-05-09
زراعة 1373 هكتاراً بمحصول البصل الجاف في الحسكة
2023-05-09
معفاة من الفوائد والرسوم والعمولات.. التجاري السوري يصدر تعليمات قروض الطاقة المتجددة
2023-05-09
زيادة حجم التجارة الخارجية الصينية 5.8% خلال 4 أشهر
2023-05-09
ارتفاع أسعار النفط عند الإغلاق
2023-05-08
البنك الدولي يؤكد أن الديون ستؤدي لتراجع خطير في نمو الدول النامية
2023-05-08
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syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
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القضاء على اثنين من متزعمي تنظيم (داعش) الإرهابي في درعا
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الرئيس الأسد يبحث في اتصال هاتفي مع الرئيس تبون المستجدات الإيجابية على مستوى العلاقات العربية العربية
مراسلو سانا: بدء مراسم تشييع الإعلامي الكبير فائز الصايغ وسط حضور رسمي وإعلامي وذلك من مشفى الشامي إلى كنيسة الصليب في القصاع بدمشق
2023-05-09
2023-05-09
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