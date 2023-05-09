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التربية تعلن عن نموذج أسئلة الاختبار المؤتمت لمادة الجغرافيا لشهادة التعليم الثانوي

2023-05-09

دمشق-سانا

أعلنت وزارة التربية اليوم عن نموذج لأسئلة الاختبار النهائي المؤتمت لمادة الجغرافيا لشهادة التعليم الثانوي الفرع الأدبي والشرعي، وسلم تصحيحها وآلية ملء ورقة الامتحان المؤتمت.

وكانت الوزارة أعلنت في الـ 2 من أيار الجاري اعتماد الاختبار المؤتمت لمادة الجغرافيا لشهادة التعليم الثانوي للفرعين الأدبي والشرعي في الامتحان النهائي لعام 2023.

ودعت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه الراغبين بالاطلاع على النماذج للدخول إلى الروابط المخصصة لذلك.

نموذج الشهادة الثانوية للفرع الأدبي من خلال الرابط:

https://drive.google.com/file/d/1AeBA-ByOkzl6cqFBSfR7lWA80_Ccc5HF/view?usp=share_link

ويمكنكم الاطلاع على نموذج الشهادة الثانوية الشرعية من خلال الرابط:

https://drive.google.com/file/d/1w5EtVFCutPagCKeLDIOFyJ-RM1Tp09o6/view?usp=share_link

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