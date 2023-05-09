تقرير مناخي: موجة الحر في جنوب شرق آسيا تهدد حياة السكان

واشنطن-سانا

حذر تقرير أصدره علماء وباحثون في شؤون المناخ من أن دولاً عدة في جنوب شرق آسيا شهدت موجة حر تاريخية مؤخراً الأمر الذي يشكل تهديداً خطيراً للسكان، ويعرض حياتهم للخطر.

وحسب التقرير الذي نشرته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية سجلت كل من فيتنام ولاوس وكمبوديا وتايلاند وأجزاء من الصين أعلى درجات حرارة تمت ملاحظتها على الإطلاق، محطمة الأرقام القياسية حيث تجاوزت في بعض الأماكن 110 درجات فهرنهايت 43.2 درجة مئوية وهي الأحدث في سياق الاحترار المناخي العالمي، موضحاً أنه في بعض الأماكن تؤدي درجات الحرارة المرتفعة إلى تأجيج العواصف الرعدية الشديدة التي تتسبب في حدوث الفيضانات كرد فعل غير مرغوب فيه لارتفاع الحرارة.

وبين التقرير أنه من المحتمل أن تتزايد نسبة الوفيات المبكرة بشكل كبير في جنوب شرق آسيا، نتيجة لارتفاع درجات الحرارة، لافتاً إلى أنه توفي في الهند ما لا يقل عن 13 شخصاً بسبب ضربات الشمس، إضافة إلى اثنين في تايلاند خلال نيسان الماضي.

ويؤكد العلماء أن ظاهرة الاحتباس الحراري تؤدي إلى تفاقم الأحوال الجوية السيئة، فيما حذر تقرير حديث للجنة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة من أن “كل زيادة في الاحتباس الحراري ستزيد المخاطر المتعددة والمتزامنة على العالم”.

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