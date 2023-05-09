فولودين: الغرب يحاول محو الذاكرة التاريخية للشعوب

موسكو-سانا

قال رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين: إن الغرب يحاول محو الذاكرة التاريخية للشعوب من خلال استبدال (يوم النصر) بما يسمى (يوم أوروبا)، وفرضه على الشعب الأوكراني.

ونقلت وكالة نوفوستي عن فولودين قوله في تصريح اليوم: “إن يوم النصر عيد يوحد شعوب الاتحاد السوفييتي الذي تصدى للنازية وأنقذ العالم من براثنها، وكل ذلك يثير أعصاب سلطات واشنطن وبروكسل ويقض مضاجعها فيحاولون محو الذاكرة التاريخية واستبدال هذا اليوم بـ (يوم أوروبا) لمواطني أوكرانيا”.

وأشار فولودين إلى أن نظام كييف “تصرف بشكل سيئ تجاه الذين ضحوا بحياتهم من أجل تحرير العالم من الفاشية، فحول الأوكرانيين إلى بضاعة يتاجر بها حلف الناتو، من خلال تدمير الثقافة الوطنية وحظر اللغة الروسية التي يتحدث بها غالبية السكان… ويعمل الآن على إعادة كتابة التاريخ محولاً أوكرانيا لمستعمرة أمريكية”، معتبراً أن أي “دولة لا تكرم إسهامات أبطالها وذاكرة من بفضلهم تعيش اليوم لا يمكن أن يكون لها مستقبل”.

وكان رئيس نظام كييف فلاديمير زيلينسكي أعلن أمس أنه قدم مشروع قانون إلى البرلمان يقترح فيه أن يكون الثامن من أيار يوم الذكرى والنصر على النازية في أوكرانيا، كما وقع أيضاً مرسوم الاحتفال بيوم الـ 9 من أيار بما يسمى (يوم أوروبا).

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