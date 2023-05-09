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عــاجــل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال كلمة بمناسبة الذكرى الـ 78 للنصر على النازية: الغرب يشن ضدنا حرباً حقيقية لكننا سنحمي شعب دونباس ووطننا

وسائل إعلام روسية: بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بدء العرض العسكري في الساحة الحمراء بموسكو لإحياء الذكرى 78 للنصر على النازية

2023-05-09

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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال كلمة بمناسبة الذكرى الـ 78 للنصر على النازية: الغرب يشن ضدنا حرباً حقيقية لكننا سنحمي شعب دونباس ووطننا

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