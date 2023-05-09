وسائل إعلام روسية: بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بدء العرض العسكري في الساحة الحمراء بموسكو لإحياء الذكرى 78 للنصر على النازية

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
إيرواني: سورية أوفت بالتزاماتها بموجب معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية
2023-05-09
بعثة الإمارات لدى الأمم المتحدة ترحب بعودة سورية إلى جامعة الدول العربية
2023-05-08
أحزاب وشخصيات مصرية وعراقية: عودة سورية لمحيطها العربي تعزز جهود العمل العربي المشترك
2023-05-08
كوبا وفنزويلا ترحبان بعودة سورية إلى الجامعة العربية
2023-05-08
مباحثات سورية عراقية لتعزيز التعاون في مجال الموارد المائية
2023-05-08
تواصل المواقف العربية المرحبة بقرار استئناف مشاركة سورية في اجتماعات مجلس الجامعة العربية
2023-05-08
السفير ميا يبحث مع وزيري التعليم العالي والعمل العمانيين تطوير التعاون بين البلدين
2023-05-08
محليات
تغريم معتمدي خبز في درعا جراء تلاعبهم بالكميات المسلمة عبر البطاقة
2023-05-09
الجو بين الصحو والغائم جزئياً وأمطار متوقعة في مناطق متفرقة
2023-05-09
النفوس الكرام.. احتفالية منوعة بمناسبة عيد الشهداء في طرطوس
2023-05-08
تأهيل مدخل الشام الجديدة والهوية البصرية لساحة الأمويين في ورشة عمل
2023-05-08
حرفة تصنيع القصب… حرفة تراثية تحتفظ بروادها وصناعها في حلب
2023-05-08
احتفالية في طرطوس بمناسبة عيدي الشهداء في سورية والنصر في روسيا
2023-05-08
مآلات عودة سورية إلى الجامعة… في ندوة حوارية مع عبد الباري عطوان
2023-05-08
رياضة
ايفرتون يفوز بخماسية على برايتون في الدوري الإنكليزي
2023-05-08
فولهام يفوز بخماسية على ليستر سيتي في الدوري الإنكليزي
2023-05-08
ريال مدريد يستضيف مانشستر سيتي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا
2023-05-08
الفتوة وجبلة يتعادلان في قمة مباريات الجولة الثامنة عشرة من الدوري الممتاز لكرة القدم
2023-05-08
رئيس اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية: مشاركة كبيرة ومنافسات قوية تنتظر بطولة سيد الكون الأولى في سورية
2023-05-08
اختتام بطولة الجمهورية بالشطرنج للفئات العمرية في اللاذقية
2023-05-08
لأول مرة في تاريخ كرة القدم السورية.. رقم قياسي في استقالات مدربي الأندية
2023-05-08
اقتصاد
معفاة من الفوائد والرسوم والعمولات.. التجاري السوري يصدر تعليمات قروض الطاقة المتجددة
2023-05-09
زيادة حجم التجارة الخارجية الصينية 5.8% خلال 4 أشهر
2023-05-09
ارتفاع أسعار النفط عند الإغلاق
2023-05-08
البنك الدولي يؤكد أن الديون ستؤدي لتراجع خطير في نمو الدول النامية
2023-05-08
الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع
2023-05-08
توقعات بإنتاج 33 ألف طن من الشوندر السكري في الغاب
2023-05-08
المؤتمر السنوي للحبوب: تقديم كل التسهيلات لضمان تسليم المحصول إلى مراكز الاستلام المعتمدة
2023-05-08
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SyrianArabNewsAgency
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الشريط الإخباري
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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال كلمة بمناسبة الذكرى الـ 78 للنصر على النازية: الغرب يشن ضدنا حرباً حقيقية لكننا سنحمي شعب دونباس ووطننا
وسائل إعلام روسية: بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بدء العرض العسكري في الساحة الحمراء بموسكو لإحياء الذكرى 78 للنصر على النازية
2023-05-09
2023-05-09
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