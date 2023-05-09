معفاة من الفوائد والرسوم والعمولات.. التجاري السوري يصدر تعليمات قروض الطاقة المتجددة

دمشق-سانا

أصدر المصرف التجاري السوري تعليمات منح قروض تركيب واستخدام الطاقات المتجددة للقطاعات المنزلية والزراعية والصناعية والخدمية والتجارية، وذلك وفقاً للاتفاقية المبرمة مع صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة.

وبالنسبة للقطاع المنزلي حسب بيان نشره المصرف على صفحته على فيس بوك تم تحديد سقف قرض مشروع المنظومة الكهروضوئية أو العنفة الريحية بـ 25 مليون ليرة سورية ضمن كفاية الدخل للمقترض بمدة سداد لا تتجاوز 15 سنة، وقرض مشروع منظومة السخان الشمسي بسقف 5 ملايين ليرة ومدة سداد لا تتجاوز 5 سنوات، وقرض مشروع منظومة العزل الحراري بسقف 25 مليون ليرة ومدة سداد لا تتجاوز 10 سنوات.

أما في القطاع الزراعي فتم تحديد سقف قرض مشروع المنظومة الكهروضوئية و أو العنفات الريحية 20 كيلوواط ساعي كحد أقصى بـ 75 مليون ليرة وبمدة سداد لا تتجاوز 10 سنوات، وسقف قروض القطاعات الصناعية أو التجارية أو الخدمية لمشروع المنظومة الكهروضوئية و”أو العنفات الكهروريحية 20 كيلوواط ساعي كحد اقصى بـ75 مليون ليرة ومدة سداد لا تتجاوز 5 سنوات.

وحسب التعليمات تحدد قيمة الفوائد على القرض بـ صفر بالمئة مع عدم تحميل المقترض أي عمولات مصرفية أو طوابع أو رسوم على العقد لقروض القطاع المنزلي حصراً، حيث تدفع جميعها من قبل الصندوق، فيما تتولى فروع المصرف إجراءات المنح مع السماح بقبول الضمانات العقارية والكفالات الشخصية ومشاركة شريكين في السداد بدلا من شريك واحد للحصول على سقف القرض المطلوب للقطاع المنزلي، وبهدف تمكين ذوي الدخل المحدود من الحصول عليه.

وفيما يتعلق بإجراءات المنح يتوجب على الراغب بالحصول على قرض الطاقة المتجددة مراجعة صندوق دعم الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة، وتقديم طلب بذلك ويقوم الصندوق في حال الموافقة بتزويد المقترض بوثيقة موجهة للمصرف تتضمن الموافقة الفنية وتحديد سقف القرض الممكن تمويله، وفقاً لدراسة الصندوق وحجم الاستطاعة وقيمة القرض والجهة أو الشركة المنفذة.

وبناء على التعليمات ينفذ المصرف الدراسة الائتمانية لطلب المقترض بعد وروده من الصندوق، ثم يتم إعلامه بالموافقة وعند تركيب منظومة الطاقة المتجددة وإعلام المصرف بذلك يتم إيداع مبلغ القرض في حساب الجهة أو الشركة المنفذة بموجب موافقة الصندوق.

وسيم العدوي

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc