تغريم معتمدي خبز في درعا جراء تلاعبهم بالكميات المسلمة عبر البطاقة

درعا-سانا

فرضت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدرعا غرامة مالية على ثلاثة معتمدين لتوزيع الخبز التمويني في ريف المحافظة، بسبب التلاعب بالكمية المسلمة لهم عبر البطاقة الإلكترونية.

مدير التجارة الداخلية الدكتور يحيى عبد الله ذكر في تصريح لمراسل سانا أن عقوبة المخالفة طالت ثلاثة معتمدين في مدينتي الصنمين والحراك، وتم تغريمهم بمبلغ إجمالي تجاوز 2.381 مليون ليرة سورية.

وأضاف عبد الله: إن دوريات حماية المستهلك نظمت ضبطاً بحق صاحب مطعم في مدينة درعا بمخالفة البيع بسعر زائد لمادة الشاورما، استناداً إلى شكوى مواطن وستة ضبوط تموينية بحق فعاليات تجارية مختلفة (خضار وفواكه وألبسة وعصرونية وجوالات) في مدينتي درعا وإزرع وبلدات خبب وقيطه ونمر بمخالفة عدم الإعلان عن الأسعار وإبراز فواتير شراء غير نظامية.

قاسم مقداد

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc