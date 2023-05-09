زيادة حجم التجارة الخارجية الصينية 5.8% خلال 4 أشهر

بكين-سانا

أظهرت بيانات رسمية اليوم ارتفاع إجمالي واردات وصادرات السلع الصينية بنسبة 5.8 بالمئة على أساس سنوي في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري.

وذكرت وكالة شينخوا أنه وفق البيانات نمت الصادرات بنسبة 10.6 بالمئة على أساس سنوي، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 0.02 بالمئة خلال الفترة المذكورة، حيث بلغ إجمالي التجارة الخارجية للبلاد 1.94 تريليون دولار أمريكي.

وفي شهر نيسان فقط زادت التجارة الخارجية للبلاد بنسبة 8.9 بالمئة على أساس سنوي.

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