استشهاد تسعة فلسطينيين وإصابة آخرين في مجزرة جديدة للاحتلال على قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

استشهد تسعة فلسطينيين وأصيب آخرون فجر اليوم في مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق مختلفة من قطاع غزة المحاصر.

وذكرت وكالة وفا أن طيران الاحتلال شن سلسلة غارات مستهدفاً الشقق السكنية وبعض المناطق في مدينة غزة ورفح وخان يونس وسط القطاع وشماله ما أدى إلى استشهاد تسعة فلسطينيين بينهم أطفال ونساء عرف منهم جهاد غنام 62 عاماً وخليل البهتيني 44 عاماً وطارق عز الدين، وأصيب آخرون بجروح خطيرة.

واستشهد فلسطينيان وأصيب آخر يوم الجمعة الماضي برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة طولكرم بالضفة الغربية.

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