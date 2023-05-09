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طيران الاحتلال يعتدي على بعض المواقع في قطاع غزة

2023-05-09

القدس المحتلة-سانا

شن طيران الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم غارات على بعض المواقع في قطاع غزة المحاصر.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن طيران الاحتلال شن سلسلة غارات مستهدفاً بالصواريخ شقتين سكنيتين في مدينتي غزة ورفح  ومناطق غرب مدينة خان يونس جنوب القطاع ما أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة  في البنى التحتية وممتلكات الفلسطينيين.

ويشن طيران الاحتلال اعتداءات متواصلة على قطاع غزة المحاصر، كما تستهدف مدفعيته أراضي الفلسطينيين لحرمانهم من زراعتها في ظل الحصار الجائر الذي يفرضه عليهم الاحتلال منذ سنوات.

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