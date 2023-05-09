واشنطن تهدد محاربيها القدامى بمنعهم من السفر إلى روسيا في عيد النصر

واشنطن-سانا

أعلن السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف أن السلطات الأمريكية هددت المحاربين القدامى الأمريكيين بإلغاء جوازاتهم لمنعهم من السفر إن قرروا زيارة روسيا لحضور احتفالها بعيد النصر على النازية.

ونقلت وكالة نوفوستي عن أنطونوف قوله اليوم: “للسنة الثانية على التوالي عطلت جهود الإدارة الأمريكية رحلة المشاركين الأمريكيين في الحرب العالمية الثانية المدعوين إلى موكب النصر في روسيا حيث تمارس ضغطاً غير مسبوق على المحاربين القدامى بلغ حد تهديدهم بإلغاء جوازات سفرهم حتى لا يتمكنوا من السفر إلى روسيا وحضور الاحتفال بالذكرى 78 للنصر العظيم في موسكو”.

وأضاف أنطونوف: “إن هذه الخطوة ليست مهينة فقط للمحاربين القدامى الذين قاتلوا ضد النازية، ولكن أيضاً لكل من يستذكر هذا الإنجاز المقدس”.

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