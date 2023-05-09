فوز حطين على الطليعة بدوري سلة الرجال

اللاذقية-سانا

فاز فريق حطين على الطليعة بنتيجة 87-77 نقطة خلال المباراة التي جمعت الفريقين على أرض الصالة الرئيسية في مدينة الأسد الرياضية باللاذقية في الجولة الرابعة عشرة من دوري الدرجة الأولى بكرة السلة لفئة الرجال.

وجاء الربعان الأول والثاني لمصلحة الطليعة 19-23 نقطة و20-22 نقطة بينما حسم حطين الربعين الثالث والرابع لمصلحته 27-20 نقطة و21-12 نقطة.

وكان حطين خسر بالجولة الماضية مع النواعير59-76 بينما فاز الطليعة على تشرين بنتيجة 75-79 نقطة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency