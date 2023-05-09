SCS-NET
الشريط الإخباري

فولهام يفوز بخماسية على ليستر سيتي في الدوري الإنكليزي

2023-05-08

لندن-سانا

فاز فريق فولهام على ليستر سيتي بخمسة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي جمعتهما اليوم في المرحلة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

وافتتح فريق فولهام التسجيل عن طريق لاعبه ويليان في الدقيقة 10 وسجل الهدف الثاني اللاعب كارلوس فينيسيوس في الدقيقة 18 في حين أضاف اللاعب توم كيرني الهدف الثالث في الدقيقة 44 ليقوم اللاعب توم كيرني بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 51 واختتم التسجيل اللاعب ويليان في الدقيقة 70.

بينما سجل فريق ليستر سيتي أهدافه عن طريق اللاعبين هارفي بارنيس واللاعب جيمس ماديسون واللاعب هارفي بارنيس في الدقائق 59 و 81 و 89 من زمن المباراة.

وبهذه النتيجة تجمد رصيد ليستر سيتي عند 30 نقطة في المركز 16 مؤقتاً وأصبح مهدداً بقوة بدخول منطقة الهبوط في المقابل استعاد فولهام نغمة الانتصارات بعد 3 هزائم متتالية ليحصد الانتصار الرابع عشر له هذا الموسم ويرفع رصيده إلى 48 نقطة يستقر بها في منتصف الجدول.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

تعادل فريق تشيلسي مع ليفربول بالدوري الإنكليزي لكرة القدم

لندن-سانا تعادل فريق تشيلسي مع ضيفه ليفربول بدون أهداف في المباراة التي احتضنها

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2023, All Rights Reserved