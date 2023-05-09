فولهام يفوز بخماسية على ليستر سيتي في الدوري الإنكليزي

لندن-سانا

فاز فريق فولهام على ليستر سيتي بخمسة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي جمعتهما اليوم في المرحلة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

وافتتح فريق فولهام التسجيل عن طريق لاعبه ويليان في الدقيقة 10 وسجل الهدف الثاني اللاعب كارلوس فينيسيوس في الدقيقة 18 في حين أضاف اللاعب توم كيرني الهدف الثالث في الدقيقة 44 ليقوم اللاعب توم كيرني بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 51 واختتم التسجيل اللاعب ويليان في الدقيقة 70.

بينما سجل فريق ليستر سيتي أهدافه عن طريق اللاعبين هارفي بارنيس واللاعب جيمس ماديسون واللاعب هارفي بارنيس في الدقائق 59 و 81 و 89 من زمن المباراة.

وبهذه النتيجة تجمد رصيد ليستر سيتي عند 30 نقطة في المركز 16 مؤقتاً وأصبح مهدداً بقوة بدخول منطقة الهبوط في المقابل استعاد فولهام نغمة الانتصارات بعد 3 هزائم متتالية ليحصد الانتصار الرابع عشر له هذا الموسم ويرفع رصيده إلى 48 نقطة يستقر بها في منتصف الجدول.

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