ايفرتون يفوز بخماسية على برايتون في الدوري الإنكليزي

لندن-سانا

فاز فريق ايفرتون على مضيفه برايتون بخمسة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم في المرحلة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

وافتتح فريق ايفرتون هدفه عن طريق لاعبه المالي دوكوري بعد 34 ثانية فقط قبل أن يضيف بنفسه الهدف الثاني من هجمة مرتدة في الدقيقة 29 ومن ثم أتى الهدف الثالث بخطأ من حارس برايتون ستيلي في الدقيقة 35 وسجل الهدف الرابع اللاعب ماكنيل في الدقيقة 76 في حين سجل الأرجنتيني أليستر هدف فريقه الوحيد في الدقيقة 79 من زمن المباراة.

واختتم اللاعب ماكنيل الهدف الخامس لفريقه في الوقت بدل الضائع في الدقيقة 96 وبهذه النتيجة رفع إيفرتون رصيده إلى 32 نقطة في المركز السادس عشر مؤقتا بينما توقف رصيد برايتون عند 55 نقطة في المركز السابع.

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