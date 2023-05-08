طقس الغد.. الحرارة حول معدلاتها وفرصة لهطل زخات رعدية فوق مناطق متفرقة

دمشق-سانا

توالي درجات الحرارة ارتفاعها التدريجي لتقترب من معدلاتها لمثل هذه الفترة من السنة نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو غداً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات رعدية من المطر فوق مناطق متفرقة وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة…