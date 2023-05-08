تأهيل مدخل الشام الجديدة والهوية البصرية لساحة الأمويين في ورشة عمل

دمشق-سانا

عرضت كلية الهندسة المعمارية بجامعة دمشق اليوم مخرجات ورشة العمل التي أقامتها خلال الفترة الماضية بالتعاون مع محافظة دمشق وإدارة التجمع التعاوني السكني للنقابات المهنية في دمشق حول مشروعي تأهيل مدخل الشام الجديدة “الوزان” والهوية البصرية لساحة الأمويين بدمشق.

وتضمنت مخرجات الورشة أكثر من مئة بوستر لدراسات تحليلية للوضع الراهن لمناطق المشروعين سواء كانت مخططات سابقة أو عن تاريخ المناطق إضافة إلى مخططات الأفكار والبدائل التخطيطية والعمرانية ودراسات بصرية تضمنت جملة من الحلول المميزة على مستوى البيئة والعمران واستخدامات الأرض ومستقبل هذه المناطق والساحات.

الدكتور عقبة فاكوش عميد كلية الهندسة المعمارية بجامعة دمشق لفت إلى أهمية التعاون مع محافظة دمشق لاستثمار الطاقات الأكاديمية الموجودة عند الشباب مبيناً أن مثل هذه الورشات تقدم الأفكار إلى أصحاب القرار ليتم ترجمتها وتنفيذها على أرض الواقع خدمة للمصلحة العامة.

الدكتورة ميرفت بدوي المنسقة العلمية والمشرفة على الورشة قدمت عرضاً موسعاً حول أهداف المشروعين والحلول المقترحة للمشاكل العمرانية الموجودة في المنطقتين مبينة أن هذه الورشات تأتي في إطار التعاون العلمي والاتفاقيات الموقعة بين كلية الهندسة المعمارية ومؤسسات الدولة المختلفة لربط الجامعة بالمجتمع من خلال تطبيق الأفكار الأكاديمية على أرض الواقع وتأهيل خريجين مدربين بما يتناسب مع احتياجات المجتمع وحل مشاكله وتبادل المعلومات والمعارف.

محافظ دمشق المهندس محمد طارق كريشاتي أعرب عن تقديره للجهود التي بذلها الطلاب والأساتذة المشرفين من أجل الوصول إلى هذه المخرجات التي ستسهم في عودة الحلة البهية لمدينة دمشق بما ينسجم مع الطابع العمراني والتراثي والأثري الذي تتميز به المدينة العريقة والذي يجب الحفاظ عليه.

ولفت المهندس كريشاتي إلى أهمية التشبيك والتعاون بين الجهات المعنية لتحقيق هذا الهدف وتوظيف كافة الخبرات الفنية والعلمية من أجل تحقيق الجدوى الكاملة من المشاريع المطروحة وإيجاد الحلول الخدمية والبيئية المستدامة للمدينة.

وفي لقاءات مع مراسلة سانا قال الدكتور سليمان المهنا رئيس قسم تخطيط المدن والبيئة في كلية الهندسة المعمارية في جامعة دمشق : إن أكثر من 70 طالباً وطالبة من السنتين الرابعة والخامسة وطلبة الدراسات العليا من اختصاص تخطيط المدن والتصميم المعماري شاركوا في الورشة على مدى شهر تقريباً مبيناً أنه تم التركيز على الجوانب الإبداعية عند الطلاب ووجهة نظرهم كمهندسين للمستقبل معرباً عن أمله بأن يتم تطوير هذه المشاريع.

الطالب رأفت يوز باشا لفت إلى أنه شارك في دراسة الهوية البصرية لساحة الأمويين ، وتحدث عن المراحل التي تمت خلالها الدراسة والتحليلات المقدمة لتجميل الساحة وتسهيل الحركة فيها.

الطالب أمين عبدو قال: إنه شارك في دراسة تأهيل مدخل الشام الجديدة “الوزان” حيث تم العمل على تصميم جديد للمدخل بما يضمن تسهيل عملية الدخول والخروج منه وإجراء تعديل حدائقي حول الضفتين اليمينية واليسارية له يظهر الناحية الجمالية للمنطقة.

هيلانه الهندي

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