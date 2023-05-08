البنك الدولي يؤكد أن الديون ستؤدي لتراجع خطير في نمو الدول النامية

واشنطن-سانا

أكد رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس أن العالم يواجه تحديات اقتصادية ضخمة أهمها الديون والتي ستتسبب بتراجع خطير بالنمو والاستثمار في الدول النامية.

ونقلت شبكة سكاي نيوز عن مالباس قوله اليوم في تصريح قبل مغادرته منصبه كرئيس للبنك الدولي: إن “التنمية على مستوى العالم تواجه تحديات ضخمة مثل ارتفاع التضخم ومعدلات الفائدة إضافة إلى مستويات مرتفعة للغاية من الديون تتسبب في تراجع خطير في النمو والاستثمار خصوصا في الدول النامية”.

وشدد مالباس على أن الناس سيعانون من التضخم وفي حال تم تخفيض معدل الفائدة بشكل مفاجئ وسريع فإن هذا سيضعف الدولار وسيعود معدل التضخم للارتفاع وهذا سيضر الفقراء بشكل كبير ويجب وضع هدف بحيث يحقق الاستقرار بين معدل تضخم منخفض ودولار مستقر.

وأضاف مالباس أن الاستثمار في الأشخاص يأتي على رأس أولويات البنك الدولي وأن أحد المحركات الرئيسية لتراكم رأس المال البشري هو الحصول على تعليم بجودة عالية.

وقال: إن تسريع الحصول على تعليم جيد هو تحد رئيسي للتنمية ويعد أمراً حيوياً لتحقيق طفرات العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

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