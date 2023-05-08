فعاليات مسرحية وفنية وشعرية ضمن مهرجان سلطان الأطرش الثقافي بالسويداء

السويداء-سانا

تواصلت مساء اليوم فعاليات مهرجان سلطان باشا الأطرش الثقافي الثامن بأنشطة مسرحية وفنية وشعرية في عدد من المراكز الثقافية.

فمن على خشبة قصر الثقافة بمدينة السويداء قدمت فرقة مديرية الثقافة عرضاً مسرحياً بعنوان “بل أحياء أبداً” من تأليف منصور حرب هنيدي وسينوغرافيا وإخراج معن دويعر.

ويحمل العمل وفقاً لمؤلفه رسالة حب وإجلال إلى شهداء سورية مع التأكيد على الحياة والتمسك بها من خلال إبراز الحب كمنقذ.

وتدور أحداث العرض في عالم سام ارتقى إليه الشهداء وتحولوا فيه إلى كائنات نورانية تعيش وفق قوانين خاصة بحيث تقاس الأعمار في ذلك العالم بعدد الأزهار التي يزرعها الآخرون لأجلنا.

وبالتزامن افتتح في المركز الثقافي العربي بمدينة صلخد معرض فني للفنانين التشكيليين إسماعيل أبو ترابه وبسام عماد وضم 49 لوحة بمقاسات وأساليب مختلفة جسدت موضوعات متعددة منها ما يتعلق بالثورة السورية الكبرى وبطولاتها إضافة إلى أعمال تجسد الطبيعة والمرأة والشباب والخط العربي وبعض الحالات الإنسانية.

ورافق الافتتاح تقديم مقطوعات موسيقية وغنائية أداها الفنان عماد جمول على العود وسامر شديد على الإيقاع وهويدى بالي في الغناء.

كما شهد المركز الثقافي العربي بمدينة شهبا حوارية تاريخية وأمسية شعرية تراثية بعنوان “بطولات الثورة السورية الكبرى وقائدها سلطان الأطرش”

بمشاركة الباحث إبراهيم جودية والشعراء أنيس ناصر وملاك عوام وميرسا أبو مغضب تناولوا عبرها بعضاً من العبر والمواقف الوطنية البطولية التي جسدها المجاهد سلطان باشا الأطرش ورفاقه وملاحم التضحية التي سطروها.

وكانت فعاليات المهرجان الذي تنظمه وزارة الثقافة ومديريتها بالسويداء انطلقت من أمام صرح الثورة السورية الكبرى ببلدة القريا وتتضمن على مدى ثلاثة أيام معارض فنية وتوثيقية وندوات تاريخية وفكرية وتراثية وأمسيات شعرية وقصصية وفنية وموسيقية، تتوزع بين المراكز والنوافذ الثقافية في كل من السويداء وشهبا وصلخد والكفر والمزرعة والقريا.

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