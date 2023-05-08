انقاذ 20 شخصاً بينهم أطفال بعد حريق اندلع وسط بغداد

بغداد-سانا

أعلنت مديرية الدفاع المدني العراقي اليوم إنقاذ 20 نزيلاً بينهم أطفال، جراء حريق اندلع داخل فندق وسط العاصمة بغداد.

وقالت المديرية في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية واع: إن الحريق اندلع داخل فندق التضامن بمنطقة البتاويين في الباب الشرقي وسط بغداد عصر اليوم، موضحة أن فرق الدفاع المدني دخلت طوابق الفندق ونفذت عمليات بحث وتفتيش عن النزلاء وأخلتهم جميعاً إلى سطح بناية الفندق مع تقديم الإسعافات الأولية بعد تسجيل حالات إغماء نتيجة استنشاق دخان الحريق.

وأشارت إلى أن فرقها أنهت أعمالها دون تسجيل خسائر بشرية بينما فتح تحقيق لمعرفة أسباب اندلاع الحريق.

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