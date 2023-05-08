بولندا تعلن تسليم نظام كييف 10 مقاتلات من طراز (ميغ 29)

وارسو-سانا

أعلن وزير الأمن القومي البولندي ماريوس بلاشتشاك أن بلده سلم النظام الأوكراني 10 مقاتلات من طراز “ميغ 29”.

ونقلت وكالة نوفوستي عن بلاشتشاك قوله بعد اجتماعه مع نظيره الكندي أنيتا أناند في أوتاوا: “إن هذا التسليم جاء ضمن الاتفاق مع الحكومة الألمانية التي سمحت لبولندا بإعادة تصدير طائرات “ميغ29″ إلى أوكرانيا كانت حصلت عليها برلين من موسكو قبل حل حلف وارسو”.

وفي نيسان الماضي أعلن الرئيس البولندي أندجي دودا عن خطة لتزويد أوكرانيا بـ14 مقاتلة “ميغ29″، وذلك ضمن إطار الدعم الغربي المستمر لنظام كييف، وهو ما اعتبرته موسكو عملاً عدائياً يؤدي إلى تصعيد النزاع وتأجيجه.

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