سقوط 55 قتيلاً و 260 جريحاً في أعمال عنف قبلية في الهند

نيودلهي- سانا

قتل 55 شخصاً وأصيب 260 آخرون في أعمال عنف قبلية في ولاية مانيبور شرق الهند وفق مصادر أمنية وطبية.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مسؤولين طبيين في مدينة امفال قولهم: إن 55 شخصاً على الأقل قتلوا ونقل 260 آخرون إلى المشافي كما تشرد 23 ألفاً منذ اندلاع أعمال العنف بين أفراد قبيلتي (كوكي) و(ميتي) منذ أيام.

وذكر الجيش الهندي أن 23 ألف مدني فروا من القتال، وأنه تم إيواء النازحين في قواعد عسكرية ومعسكرات في مانيبور.

وأكد مسؤولون في مستشفيات امفال والمعهد الإقليمي للعلوم الطبية ومعهد جواهر لال نهرو للعلوم الطبية ومستشفى مقاطعة تشوراشاندبور أن معظم الإصابات نجم عن طلقات نارية بينها إصابات بالغة.

وأظهرت لقطات مصورة وصور بثها التلفزيون المحلي اندلاع النيران في منازل ومركبات ومبان مع تصاعد دخان أسود كثيف من الشوارع، وتم نشر قوات الجيش الهندي في الشوارع وتعزيز جهود المراقبة باستخدام طائرات مسيرة ومروحيات.

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